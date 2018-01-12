Yeni İhraç ve İade KHK'sı Yayımlandı! Hangi Kurumdan Kaç Kişi Göreve İade Edildi?

Kamu kurum ve kuruluşlarından daha önceki KHK'lar ile ihraç edilenlere yönelik düzenlemenin geleceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Beklenen KHK resmi gazete'de yayımlandı.,

697 sayılı KHK ile görevine iade edilenlerin tam listesi. 697 Sayılı KHK ile Kamudan 214, TSK'dan da 48 kişi görevden alınırken, ihraç edilen 1823 kamu personeliyse görevlerine iade edildiler.

HANGİ KURUMDAN KAÇ KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ?

TBMM'den 1, Başbakanlık Merkez Teşkilatından 2, AFAD'dan 3, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 1, Hazine Müsteşarlığından 1, Diyanet İşleri Başkanlığından 19, RTÜK'ten 1, TİKA'dan 1, TOKİ'den 1, TRT'den 2, Adalet Bakanlığından 79, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 6, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2, KOSGEB'den 1, TÜBİTAK'tan 5, TSE'den 2, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4, Türkiye İş Kurumundan 4, SGK'dan 14, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 2, Dışişleri Bakanlığından 1, Ekonomi Bakanlığından 1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 2, BOTAŞ'tan 1, BOTAŞ International'dan 1, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden 5, MTA'dan 1, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan 1, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den 6, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Türkiye Petrolleri AO'dan 6, Türkiye Taşkömürü Kurumundan 2, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan 4, Spor Genel Müdürlüğünden 2, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 13, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 22, İçişleri Bakanlığından 13, Emniyet Genel Müdürlüğünden 458, Jandarma Genel Komutanlığından 99, Sahil Güvenlik Komutanlığından 5, Ankara Büyükşehir Belediyesinden 5, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 4, Mersin Büyükşehir Belediyesinden 1, Kalkınma Bakanlığından 1, Türkiye İstatistik Kurumundan 2, Kültür ve Turizm Bakanlığından 2, Maliye Bakanlığından 29, Gelir İdaresi Başkanlığı 35, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 1, DMO'dan 2, Milli Eğitim Bakanlığından 544, Milli Savunma Bakanlığından 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 81, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 22, Sağlık Bakanlığından 204, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 1, Karayolları Genel Müdürlüğünden 6, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 4, TCDD'den 16, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'den 2, PTT'den 3, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 36 kişi görevine iade edildi.

Hangi Kurumdan Kaç Kişi İhraç Edildi?

Milli Eğitim Bakanlığından 106, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 18, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 olmak üzere toplam 262 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. 697 sayılı KHK'ye göre; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 106, YÖK'ten 60'ı akademik ve 19'u idari personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, PTT'den 8, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 8, Sağlık Bakanlığı'ndan 6, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 3, TRT'den 1, Maliye Bakanlığı'ndan 1, Kamu İhale Kurumu'ndan 1, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi ihraç edildi.

İHRAÇ VE İADE EDİLENLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN