Yeni havalimanında Personel Atlayarak İntihar Etti

İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik hizmeti sunan İGA Güvenlik'in personeli, İstanbul Havalimanı'nın gidiş katından geliş katına atlayarak intihar etti.

İGA Güvenlik personeli, henüz bilinmeyen bir nedenle Terminal'de yüksek bir yerden atlayarak intihar etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi.

Güvenlik işçisi intiharı öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşlarıyla ''Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir ne mutlu kürt ve türküm diyebilene... hakkınızı helal edin'' notunu paylaştı.

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