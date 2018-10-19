Yeni Askerlik Sistemi'nin Detayları... Tek Tip Askerlik Sistemi'nde Neler Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından Bedelli Askerlik Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamalarda 'bu bedelli son bedelli uygulaması, bir daha bedelli askerliğe ihtiyaç duymayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Askerliğin hem vatandaş hem de Savunma Bakanlığımızın üzerinde yük olmasından kurtaracağız'' ifadelerini kullanmıştı.

Hal böyle olunca insanlar yeni askerlik sisteminin detaylarını merak ediyor. Tek Tip Askerlik ismi ile anılmaya başkanan yeni askerlik sisteminin detaylarında neler var?

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler hakkında konuşuluyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminden sonra 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

Tek tip askerlik sistemi ile kastedilmek istenen, tüm vatandaşların eşit şartlarda askerlik yapması anlamına geliyor. Yeni askerlik sisteminde askerlik süresi de düşüyor.

Normal askerlik süresi 15 ay iken 1 Ocak 2014 tarihinden sonra askerlik süresi 12 aya kadar düşürülmüştü. Kısa dönem askerlik ise 6 ay yapılmaktaydı. Bedelli askerliğin çıkmasından sonra vatandaşlar normal askerlik süresinin de düşmesini istiyor. Yeni askerlik süresinin de 9 ay olacağı tahmin ediliyor. Fakat bu konu hakkında henüz verilmiş veya kararlaştırılmş resmi bir karar da açıklama da yok.

Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemi ile ilgili olarak şunları söylemişti;

"Gereken hazırlığın ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız. Yeni sistem için çalışmalar sürüyor. Profesyonel askerliğe geçiş hazırlıkları yapılıyor. Halen askerlik zorunlu ve kısa dönem 6 ay, uzun dönem 12 ay askerlik yapılıyor. Bu sürelerin kısalması gündemde.." ifadelerini kullanmıştı.

2020'DEN SONRA JANDARMA ER ALIMI YAPILMAYACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsattı. “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” ifadelerini kullandı.



