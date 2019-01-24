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Yeni Askerlik Sisteminde Detaylar Belli Oluyor! 600 TL Maaş!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından üzerinde çalışmaların devam ettiği yeni askerlik sisteminin düzenlemesinde bedelli askerliğin daimi hale geleceği, yükümlü askerin 600 TL'ye kadar maaş alıp Bakanlık tarafından sigortalanacağı, askerlik süresi boyunca askerin ailesine destek sağlanacağı, tezkere sonrası işe girme konusunda da kolaylık sağlanacağı belirtildi. İşte yeni askerlik sisteminin belli olan detayları...

Yeni Askerlik Sisteminde Detaylar Belli Oluyor! 600 TL Maaş!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından üzerinde çalışmaların devam ettiği yeni askerlik sisteminin düzenlemesinde bedelli askerliğin daimi hale geleceği, yükümlü askerin 600 TL'ye kadar maaş alıp Bakanlık tarafından sigortalanacağı, askerlik süresi boyunca askerin ailesine destek sağlanacağı, tezkere sonrası işe girme konusunda da kolaylık sağlanacağı belirtildi. İşte yeni askerlik sisteminin belli olan detayları...

24 Ocak 2019 Perşembe 10:14
Yeni Askerlik Sisteminde Detaylar Belli Oluyor! 600 TL Maaş!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından üzerinde çalışmaların devam ettiği yeni askerlik sisteminin düzenlemesinde bedelli askerliğin daimi hale geleceği, yükümlü askerin 600 TL'ye kadar maaş alıp Bakanlık tarafından sigortalanacağı, askerlik süresi boyunca askerin ailesine destek sağlanacağı, tezkere sonrası işe girme konusunda da kolaylık sağlanacağı belirtildi. İşte yeni askerlik sisteminin belli olan detayları...

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Moskova'ya giderken uçakta 'en yetkili isimlerle' konuştuğunu belirterek, üzerinde çalışılan yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili edindiği bilgileri aktardı.

Her şeyden önce 'yükümlü askerlik' ile 'bedelli askerlik' seçeneğinin korunacağını belirten Müderrisoğlu, "Zira her yıl yaklaşık 700 bin genç askerlik çağına girerken, TSK'nın silah altına alması gereken yükümlü sayısı 400 bin civarında. Bu nedenle, askerlik hizmetini bedelli yapmak isteyenler ile yükümlü olarak tamamlamak isteyen gençlere farklı ekonomik ve sosyal imkânlar sunulacak" dedi.

Okan Müderrisoğlu, yeni sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin ve halkın gündemine geleceğini belirterek, şu bilgileri aktardı:

-Bence en dikkate değer yaklaşımlarından biri, er ve erbaşların askerlik hizmeti boyunca 'sigortalanması' olacak.

-Askerliğini yükümlü olarak yerine getirenlere 600 liraya kadar maaş verilecek.

-Gençler askerdeyken ailesine destek sağlanacak.

-Askerlik bitiminde ise işe giriş aşamasında değerlendirmeye esas puanlarına ilave yapılacak.

'KISA DÖNEM İÇİN 4 YILLIK FAKÜLTE ŞARTI KALDIRILACAK'

-Bedelli askerlik ise adı üstünde, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlası durumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.

- Klasik yükümlüler yani bildiğimiz tarzda askerlik görevini ifa edenler için cazip bir paket oluşturulacak. Böylece, 'Her Türk asker doğar ama kaçar!' biçiminde, neredeyse alay konusu haline gelen çarpık tablo da sona erecek. Askerlik, sade, öngörülebilir ve istikrarlı bir modele kavuşturulacak.

-Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak. Ülke ekonomisinin nitelikli ara eleman açığını artıran, gençleri sırf askere geç gitme veya silah altında daha az süre kalma adına, herhangi bir üniversiteye kapağı atmaya teşvik eden koşullar değişecek.

Kaynaklar; Sabah Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor tl maaş
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Fatih 6 saat önce

Sözleşmeli er erbaşlarda 4 yıl görevden sonra sivilde hiçbir işe giremiyor at yalanı Türkiye'de herşey torpil oldu

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firat 6 saat önce

Madem kalan 6 ay icin askeriyede kalanlara 600 tl maas vereceksiniz.e o zaman kalan 6 ayin bedelini odeyip terhis olacaklarin odeyecekleri aylik tutari ya bu belirlediginiz 600 tl yapin ya da maximum 600_1000 tl arasinda yapin.Esit olmasi adina 600 tl daha uygun ama 1000 tl yide gecirmemek gerekiyor.

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