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Yemen'deki Türk Gemisine Saldırı ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Yemen'de Türk gemisine füze saldırıs düzenlendiği haberi akşam saatlerinde geldi. Bu haber sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

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Yemen'deki Türk Gemisine Saldırı ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Yemen'de Türk gemisine füze saldırıs düzenlendiği haberi akşam saatlerinde geldi. Bu haber sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

25 Mayıs 2018 Cuma 22:30
Yemen'deki Türk Gemisine Saldırı ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Son dakika haberi: Yemek'de Türk gemisine füze saldırısı ile ilgili son dakika açıklamsı geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı" hakkında soruya şu yanıtı verdi: "Rusya’nın Novorossiysk limanından yüklediği buğday yükünü Yemen’in Saleef limanına götürmekte olan İNCE İNEBOLU adlı Türk gemisi 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:15’te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olmuştur. Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın sözkonusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır." 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 25.05.2018 22:46
Anahtar Kelimeler:
Türk GemisiYemenSon Dakika
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