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Yeğenine Tecavüz Eden İmamdan Mahkemede Şok Eden Savunma!

Erzurum'da ablasının 23 yaşındaki kızına tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklanan evli ve 2 çocuk babası imam A.İ'nin Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanması başladı.

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Yeğenine Tecavüz Eden İmamdan Mahkemede Şok Eden Savunma!

Erzurum'da ablasının 23 yaşındaki kızına tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklanan evli ve 2 çocuk babası imam A.İ'nin Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanması başladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:28
Yeğenine Tecavüz Eden İmamdan Mahkemede Şok Eden Savunma!

Yeğenine Tecavüz Eden İmamdan Mahkemede Şok Eden Savunma!

Erzurum'da ablasının 23 yaşındaki kızına tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklanan evli ve 2 çocuk babası imam A.İ'nin Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanması başladı.

Nitelikli Cinsel istismar ve tehdit suçlarından 20 yıla kadar hapsi istenen A.İ suçlamaların hiç birisini kabul etmedi. Mahkemede kendisini savunan A.İ, "Kendisi sürekli bana dokunarak ve mesaj atarak tahrik ediyordu. Birkaç kez kendisi ile rızası ile birlikte oldum. Hamile olduğunu öğrendiğimde kendisine çıkıştım, 'Şimdi neden söylüyorsun' dedim. Çocuğun 3 aydan sonra alınmadığını öğrendim. Çocuğu aldırıp bu belayı başımdan def etmek istiyordum. Kars’ta bu işi yapan birilerinin olduğunu öğrendim. Bebeği aldırmak için kendisi ile buluştuk. Ancak kabul etmedi. Bana yardımcı olacak olan S. ve E. benim imam olduğumu öğrenince, ’Seni Bimer’e şikayet ederiz’ diye tehdit edip, para istiyorlardı. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." dedi.

Dayısının yalan söylediğini savunan genç kız, iftira atarak olayları örtpas etmek istediğini, dayısının Müezzinin eşini de taciz ettiğini söyledi.  Mağdur kızın avukatı A.İ'nin savunmasının fantazilerinden oluştuğunu belirterek, "Evde birileri varken özellikle aynı odada karı-koca olarak bile birlikte olmazken, yeğeni ile bu denli bir ilişki yaşaması bizce düşünülemez. Kesinlikle savunmalarına itibar edilmemesi gerekir. Bir önceki görev yeri olan Tunceli’nin Pülümür ilçesinde müezzinin karısına tacizde bulunduğu için Muş’un Malazgirt ilçesine sürülmüş. Buna ilişkin sabıkasının bulunması hususlarının gözetilmesini talep ediyorum. Ayrıca şahıs Kuran kursunda öğretici olduğunu söylemektedir. Öğrencilere karşı yaklaşımlarının kolluk marifetiyle sorulabilir. Bize göre yeğenine bunu yapan başka çocuklara neler yapmaz. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. Mahkeme heyeti, imam A.İ'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
YeğenYeğenine Tecavüz Etti
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