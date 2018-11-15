Yayınevinin tepki çeken 'türbanlı olmama' şartlı iş ilanına para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) bir kariyer sitesine verilen iş ilanı için inceleme başlattı. Verilen iş ilanında aradıkları çalışanın 'türbanlı olmamasını' talep eden yayınevine, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası verildi.

Muhasebe ve finans bölümünde görevlendirilmek üzere personel alımı yapmak isteyen bir yayınevi onlineiş bulma sitelerinden olan bir kariyer sitesine iş ilanı verdi.

Yayımlanan ilanda, "Erkek adayların ve türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz." ifadesine yer verildi.

İş ilanında, başörtülü kadınların başvurularının dikkate alınmayacağı yönündeki ifadeler kısa sürede tepki çekti.

TİHEK, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nda yer alan hüküm gereğince konuya ilişkin resen inceleme başlattı. Kurum, yayınevi, internet sitesi ile ilanı hazırlayan çalışanın konuya ilişkin savunmalarını aldı.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerden sonra Kurum, aynı Kanunun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kararına hükmetti.

Kurum, inanç ve cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle yayınevine 3 bin, ilanın yayınlandığı internet sitesine de bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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