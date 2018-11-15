Yayınevinin tepki çeken 'türbanlı olmama' şartlı iş ilanına para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) bir kariyer sitesine verilen iş ilanı için inceleme başlattı. Verilen iş ilanında aradıkları çalışanın 'türbanlı olmamasını' talep eden yayınevine, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası verildi.
Muhasebe ve finans bölümünde görevlendirilmek üzere personel alımı yapmak isteyen bir yayınevi onlineiş bulma sitelerinden olan bir kariyer sitesine iş ilanı verdi.
Yayımlanan ilanda, "Erkek adayların ve türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz." ifadesine yer verildi.
İş ilanında, başörtülü kadınların başvurularının dikkate alınmayacağı yönündeki ifadeler kısa sürede tepki çekti.
TİHEK, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nda yer alan hüküm gereğince konuya ilişkin resen inceleme başlattı. Kurum, yayınevi, internet sitesi ile ilanı hazırlayan çalışanın konuya ilişkin savunmalarını aldı.
Yapılan inceleme ve değerlendirmelerden sonra Kurum, aynı Kanunun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kararına hükmetti.
Kurum, inanç ve cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle yayınevine 3 bin, ilanın yayınlandığı internet sitesine de bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Manevi yaptırım, maddi yaptırımdan daha etkilidir. Bir tane süresiz türbanlı çalıştırma zorunluluğu getirilmesi daha nitelikli ceza olurdu.
Amannn cok sey varda konusacak siz yanlısınızı dogru gbi gosterip çelişkili yasayın
İş verenin tercihi kimene
Adamlar ilana seyahat engeli olmayan giyimine ozen gosteren diksiyonu duzgun fizigi düzgün yüzü guzel yok bilmemne iscimi arıyor eskortmu ariyor belli degil yok sehir disinda kinaklamaya sikinti yapmayacak yok ayni osada kaldaz yok evlenmeden kari koca olcaz amk bu nedir la bunlara varya yagdiracaksin cezayi acımadan koyacaksin 100.000 cezayi gorecekler sonra bem çok gördüm bi is gorusmesi esnasinda azeri bi kadin sekreterler patron bozuntusu kiza sehir disina cikarmisin dedi oda cikarim dedi sonrasinda peki konaklayabilirmisin diyor oda hayir o zaman olmaz neden olmaz deyince kalabilmen lazimmis yok bimemney dikmeye yer ariyolar sonrada diyoki ablanla ben olacaz sorun olmaz ulan millet arkadasina guvenemiyor sana mi guvenecek CEZALAR YAGSİNNNNNN KENDİSİNE ESKORT GİBİ İSCİ ARAYAN PATRONLARİN İS YERİ VE İS KAPASİTESİNİN YARİSİ ORANİNDA CEZA YAPİDTİRİLSİN