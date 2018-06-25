Yaşar Okuyan 'Anırırım' Demişti 'Anıracak Mı?'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde MHP'nin barajı geçmesi halinde Tandoğan meydanında anıracağını öne sürmüştü.

Okuyan, KRT Ekranlarında Çağlar Cilara isimli televizyoncunun konuğu olmuş burada yaptığı konuşmada, "Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP'nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli'ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız." ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonuçlarının açıklanması ve MHP'nin eski sisteme göre baraj üstünde kaldığı görülmesiyle birlikte Okuyan'a yönelik 'Ne zaman anıracaksın?' şeklinde tweetler atılmaya başladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Okuyan, anırıp anırmayacağı konusunda net bir açıklama yapmazken şunları söyledi.