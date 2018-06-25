Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yaşar Okuyan 'Anırırım' Demişti 'Anıracak Mı?'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde MHP'nin barajı geçmesi halinde Tandoğan meydanında anıracağını öne sürmüştü.

banner396

Yaşar Okuyan 'Anırırım' Demişti 'Anıracak Mı?'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde MHP'nin barajı geçmesi halinde Tandoğan meydanında anıracağını öne sürmüştü.

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:16
Yaşar Okuyan 'Anırırım' Demişti 'Anıracak Mı?'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde MHP'nin barajı geçmesi halinde Tandoğan meydanında anıracağını öne sürmüştü.

Okuyan, KRT Ekranlarında Çağlar Cilara isimli televizyoncunun konuğu olmuş burada yaptığı konuşmada, "Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP'nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli'ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız." ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonuçlarının açıklanması ve MHP'nin eski sisteme göre baraj üstünde kaldığı görülmesiyle birlikte Okuyan'a yönelik 'Ne zaman anıracaksın?' şeklinde tweetler atılmaya başladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Okuyan, anırıp anırmayacağı konusunda net bir açıklama yapmazken şunları söyledi. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Yaşar OkuyanYaşar Okuyan Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili Yazıcı: Muharrem İnce, İnşallah Stilini Bozmaz
AK Partili Yazıcı: Muharrem İnce, İnşallah Stilini Bozmaz
Ünlü İsimler Meclise Girdi! İşte Dikkat Çeken Yeni Yüzler
Ünlü İsimler Meclise Girdi! İşte Dikkat Çeken Yeni Yüzler
24 Haziran Seçim Sonuçlarına Göre Meclise Giren Kadın Milletvekilleri
24 Haziran Seçim Sonuçlarına Göre Meclise Giren Kadın Milletvekilleri

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim