Yarıyıl Tatili için Geri Sayım Sona Eriyor! 15 Tatil Ne Zaman Başlayacak?

Geri Sayım Sona Eriyor! 15 Tatil Ne Zaman Başlayacak?

Öğrenciler ve velilerin 15 tatil konusundaki bekleyişlerinde sona geliniyor. Sınav haftasının sonuna yaklaşırken, öğrenciler 15 Tatilin ne zaman başlayacağını merakl etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca paylaşılan eğitim öğretim takvimine göre 2018 yılında 15 tatil yani yarıyıl tatili 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Öğrenciler 5 Şubat 2018'e kadar tatilin tadını çıkaracaklar. Milli Eğitim Bakanlığı İş Takvimine göre 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018 itibariyle sona erecek. Bir sonraki eğitim öğretim yılı yani 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle başlayacak.

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