Yargıtay Zabıt Katibi Alımı Uygulama sınav Sonuçları Açıklandı (3 Dakikada 192 Kelime)

Yargıtay Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Yargıtay resmi sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda zabıt katibi alımı uygulama sınav sonucunun açıklandığı duyuruldu. Uygulama sınav sonucuna göre mülakata çağrılan adaylar da belli oldu.

Yargıtay'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 52 Sözleşmeli Zabıt katibi kadrosunda (Lisans düzeyinde 10, Önlisans düzeyinde 32, Lise düzeyinde 10) çalıştırılmak üzere başvuru yapan adaylar için 12-13-14 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavı sonucunda, mülakata katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

İlanımız gereği, Bilgisayar uygulama sınavında 3 dakikada 90 doğru kelime yazamayan adaylar başarısız sayılmıştır. 90 ve üzeri doğru kelime yazan adayların puanları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

İlanımızda; Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %50’si, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %50’sinin toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar adayın mülakata çağrılacağı belirtilmiştir.

Örnek Hesaplama: En yüksek yazılan kelime sayısına göre hesaplanan katsayı 100 ÷ 144 = 0,69444 Doğru yazılan kelime sayısının katsayı ile çarpımı 90 x 0,69444 = 62,50 Çıkan sonucun % 50’si 62,50 x 0,50 = 31,25 KPSS Puanının % 50’si 70.00 x 0,50 = 35,00 Toplam Puan 31,25+35,00 = 66,25

Uygulama sınavının sonuçlarının değerlendirilmesinde;

Lisans düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 89 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 50 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 87,13974 en düşük puan 70,45082, en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 152 kelime)

Önlisans düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 400 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 160 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 87,76983; en düşük puan 71,18217 en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 159 kelime)

Lise düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 304 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 50 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 87,39658; en düşük puan 69,34737 en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 192 kelime)

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan hesaplama sonucunda belirlenen adaylar (260 kişi) mülakat sınavına çağrılmıştır.

NOT: Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar tarafından; bilgisayar ortamında, 3 suret halinde doldurulacak, resimli Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun, 20/04/2018 tarihine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

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