Yargıtay'dan Emsal Karar! Dedikoducu Kaynanaya Şok!

Yargıtay'dan Emsal Karar! Dedikoducu Kaynana da Gelin de Yandı

Gelin Kaynana ilişkileri Yargıtay'ın emsal kararıyla yeni bir boyuta geçiyor. Yargıtay 4. Hukuk dairesi, evinden altınlarının çalınmasından gelinini sorumlu tutup, gelininin dedikodusunu yapan kayınvalidenin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hüküm verdi. Konya'nın Akşehir ilçesinde, evinden altınları çalınan kadın, hırsızlık olayından gelinini sorumlu tuttu.

Mahalledekilere gelininin hırsız olduğunu söyleyen kaynana daha sonra eline gelen mahkeme kağıdıyla şoka uğradı. Fakat bu şok fazla uzun sürmedi 2. Asliye hukuk mahkemesinde açılan davada kaynana suçsuz bulundu. Bunun üzerine gelin durumu üst mahkemeye taşıdı. Davayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, gelininin dedikodusunu yapan kaynanayı suçlu buldu ve 10 bin tl manevi tazminat ödemesine hak verdi. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi , "Davacı; kayınvalidesi olan davalının, altınlarını çaldığından bahisle kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta bu şekilde dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir. Dosya kapsamından; davalının, altınlarının çalınmasıyla ilgili olarak gelini olan davacıyı suçladığı, bu kapsamda davacının yaşadığı mahallede dedikodu çıkardığı mahkemece dinlenen tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevî zararının oluştuğu kabul edilerek davacı yararına uygun bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

Hukukçular aynı durumun gelinler için de geçerli olacağını tam tersi durumlarda da gelinlerin tazminat ödemesi gerektiğini belirtiyor.

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