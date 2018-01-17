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Yardımcı Doçentliğin Kaldırılmasına İlişkin Düzenleme

TBMM'de Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentlik uygulamasının kaldırılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

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Yardımcı Doçentliğin Kaldırılmasına İlişkin Düzenleme

TBMM'de Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentlik uygulamasının kaldırılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:50
Yardımcı Doçentliğin Kaldırılmasına İlişkin Düzenleme

Yardımcı Doçentliğin Kaldırılmasına İlişkin Düzenleme

TBMM'de Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentlik uygulamasının kaldırılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada Yardımcı doçentliğin kaldırılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek" ifadelerini kullanılmıştı.

Yardımcı doçentliğin kaldırılmasına dair düzenleme TBMM'de görüşüldükten sonra onay alırsan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Son Güncelleme: 17.01.2018 16:51
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