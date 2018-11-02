Yapı Kredi Bankası'ndan Ahmet Kural Kararı!

Türkiye'nine en büyük bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası'ndan son dakikada Ahmet Kural kararı geldi. Murat Cemcir ile birlikte Yapı Kredi Bankası reklamlarında oynayan Ahmet Kural ile olan iş birliğini bitirdiğini duyuran yapı Kredi Bankası resmi bir açıklama da yaptı.

Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü iddiaları üzerine tepkiler hızla yayılarak büyüdü. Sosyal Medyadan birçok ünlü Ahmet Kural'a destek mesajları yayımlarken, Ahmet Kural'a da tepkiler devam ediyor.

Yapı Kredi yaptığı açıklamada "reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip ediyoruz. Mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile işbirliğimize devam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz'' ifadeleri kullanıldı.

Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan o açıklama sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yapı Kredi'nin bu kararına sosyal medya üzerinden yüzlerce yorrum geldi.

İşte o açıklama;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA