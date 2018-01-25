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Yamyam Çete Dehşete Düşürdü! Kocasının Önünde Tecavüz Edip ! Diri Diri Yediler!

Brezilya'da dehşete düşüren olay! 5 kişilik bir çete hırsızlık için girdikleri evde dehşet saçtı. Ev sahibi kadına, kocasının önünde tecavüz eden çetenind aha sonra yamyamlık yaptığı öne sürülüyor.

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Yamyam Çete Dehşete Düşürdü! Kocasının Önünde Tecavüz Edip ! Diri Diri Yediler!

Brezilya'da dehşete düşüren olay! 5 kişilik bir çete hırsızlık için girdikleri evde dehşet saçtı. Ev sahibi kadına, kocasının önünde tecavüz eden çetenind aha sonra yamyamlık yaptığı öne sürülüyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:01
Yamyam Çete Dehşete Düşürdü! Kocasının Önünde Tecavüz Edip ! Diri Diri Yediler!

Kocasının Önünde Tecavüz Edip ! Diri Diri Yediler! Yamyam Çete Dehşete Düşürdü  

Brezilya'da dehşete düşüren olay! 5 kişilik bir çete hırsızlık için girdikleri evde dehşet saçtı. Ev sahibi kadına, kocasının önünde tecavüz eden çetenind aha sonra yamyamlık yaptığı öne sürülüyor.

 

Brezilya'da yaşayan 44 yaşındaki Cristina Amaral ve 57 yaşındaki kocası Juvenal, dehşet dolu bir gecenin sonucu hayatını kaybetti. Çiftin cesedi evlerinin arka bahçesindeki sığ bir mezarda gömülü olarak bulundu. Çifte yapılan otopsi ardından talihsiz karı kocanın, yamyam olduğu öğrenilen bir hırsızlık çetesinin kurbanı olduğu bildirildi.  Adli Tıp Uzmanları, üçü 18 yaş altı 5 kişiden oluşan çetenin, Cristina Amaral'a tecavüz ettikleri sırada, Juyvenal Amaral'ın öldürüseyie dövüldüğünü ve bu görüntüleri izlemek zorunda bırakıldığını açıklarken, çiftin vücutlarından parçalar kesildiği ve 24 saat boyunca evde rehin tutularak çeşitli işkencelere tabi tutulduğu öğrenildi.

Dedektif Maria Santos, yaptıkları araştırmada, Amaral'ın vücudunda iç organları , yumurtalıkları ve fallop tüpleri de dahil olmak üzere dişilik organlarının bulunmadığını bunu çetenin yemiş olabileceğini söyledi.  Santos, "Kadının pek çok vücut parçası eksikti ve yanmıştı. Bu organların nerede olduğuna dair bir iz de bulunamadı. Yumuşak dokunun kurbanların kemiklerinden kasıtlı olarak kesildiğini düşünüyoruz ve kurbanlar hala hayattayken tüketilip tüketilmediğini araştırıyoruz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 25.01.2018 13:04
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