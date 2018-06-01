Yalan Haber Tepkileri Sonrası Fatih Portakal'dan İlk Açıklama

Fox ana haberde Fatih Portakal, önceki gün bir haberi gündeme taşımış ve şehir hastanesinde ayağı kırık bir kişinin MR'a gitmek için gideceği yolu göstermiş ve bu duruma tepki göstermişti. Dahasonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde koltuk değnekli kişinin değnekleri kolunun altına alıp yürüyüp gittiği görülmüştü. Bu görüntüler sonrası Fox'a ve Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'a yoğun tpeki geldi.

KALKINMA NAKANINA TEPKİ

Bu akşam yayımlanan yeni bültende bu tepkilere cevap verdi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FOX TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberine tepki göstermiş ve 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' demişti. Fatih Portakal ise ana haber bülteninde Bakan Elvan'a "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmış ve 'haberin kurmaca' olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

Fatih Portakal canlı yayında tepkisini gelen mesajlarla ve videolarla gösterdi.

İşte Fatih Portakal'ın o açıklaması.

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