Whatsapp'da Büyük Sorun! Milyonlarca Kişinin Konuşmaları Okunabiliyor

Güvenlik uzmanları Whatsapp'da özel grup konuşmalarının okunabilmesine olanak taşıyan yeni bir güvenlik açıklığı tespit etti. Whatsapp gruplarında yazılanlar fark edilmeden başkaları tarafından okunabiliyor.

Almanya'nın Ruhr Üniversitesinden güvenlik uzmanlarınca bulunan açıklığa göre grup konuşmalarına görünmeyen kişiler eklemek mümkün. Bu açıkla birlikte grupta yazılanlar fark edilmeden başkaları tarafından kolaylıkla okunabiliyor. Gizmodo'dan aktarılan biglilere göre Whatsapp sunucularını kontrol eden kişiler (hackerlar, istihbarat servisleri vb.) bu yöntemle gizlice grup konuşmalarını takip edebiliyor. Gruplara normalden yalnızca yöneticiler tarafından kişiler eklenebilirken, güvenlik açığıyla birlikte onaysız şekilde sürecin aşılabildiği öne sürülüyor.

Devletlerin Whatsapp'a baskı uygulayarak grupları bu yöntemle takip ettiği , edebileceği öne sürülüyor. Whatsapp'ın bu açığıyla ilgili konuşan sözcüsü, "WhatsApp grubuna yeni insanlar eklendiğinde mevcut üyelere haber veriliyor. Bu nedenle grup mesajları gizli bir kullanıcıya gönderilemiyor. Uygulamalarımızın gizliliği ve güvenliği WhatsApp için inanılmaz derecede önemlidir. Bu yüzden çok az bilgi topluyoruz ve WhatsApp'da gönderilen tüm iletiler uçtan uca şifreleniyor." ifadelerini kullanmıştı.

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