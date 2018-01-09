Whatsapp'a Yeni Güncelleme Geldi! Artık Çok Basit

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp kullanıcılardan gelen yoğun talepleri değerlendirerek yeni bir güncellemeye gitti.

Yapılan güncellemeyle birlikte Whatsapp'ta yapılan sesli görüşmelerden, görüntülü görüşmeye geçmek için görüşmenin sonlandırılmasına gerek kalmayacak.

Kullanıcılar sesli görüşmeden , görüntülü görüşmeye görüşmeyi sonlandırmadan tek bir tuşla geçebilecekler. Whatsapp 2.18.4 sürümüyle birlikte getirilen güncelleme büyük beğeni aldı. Ayrıca Whatsapp'da yayımlanan hikayelerin facebook ve instagramda eş zamanlı yayımlanabilmesine olanak sağlayan güncelleme için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Whatsapp Görüntülü Konuşmayla ilgili Blog'dan şu açıklamayı yapmıştı

"WhatsApp'taki amacımız her zaman, mümkün olduğunca çok insanın arkadaşlarıyla, aileleriyle ve değer verdikleri kişilerle iletişimde kalmalarına yardımcı olmak olmuştur. Bu da; basit, kullanımı kolay ve nerede olursa olsun erişilebilir bir ürün yapmak demektir. İşe mesajlaşma ve Grup Sohbeti ile başladık. Sonra sesli arama özelliğini, binlerce cihaz ve platform kombinasyonunda tüm dünyada çalışabilecek şekilde devreye soktuk.

Bugün, insanları birleştirme çabalarımızın bir sonraki adımını, WhatsApp görüntülü arama özelliğini duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde, bir milyardan fazla WhatsApp kullanıcısı, Android, iPhone ve Windows Phone cihazlarda görüntülü arama yapabilecek.

Kimi zaman sadece sesin ve yazının yetmediğini bildigimiz için bu özelliği uygulamamıza ekliyoruz. Torununuzun ilk adımlarına tanıklık etmenin veya yurt dışında okuyan kızınızın yüzünü görmenizin yerini hiç birşey alamaz. Ayrıca, bu özellikleri herkesin kullanabileceğine emin olmak istedik, sadece en pahallı yeni telefonları alabilen kişilerin veya en güçlü hücresel bağlantıların olduğu ülkelerde yaşayanların değil.

Yıllardır kullanıcılarımız görüntülü konuşma özelliği talebinde bulunuyor, nihayet bu özelliği tüm dünyaya sunmanın heyecanını yaşıyoruz. WhatsApp'ı kullandığınız için teşekkür ederiz, hizmetimizi geliştirmek için her gün tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA