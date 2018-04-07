WhatsApp Grubundan Yanlışlıkla Paylaştı: Torpil Listesi Ortalığı Karıştıdı

Flaş torpil iddiası ortalığı karıştırdı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürünün daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara önümüzde temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla mesalaşma uygulaması WhatsApp'tan 'okul müdürleri' grubuna gönderdiği iddia edildi.

Bazı okul müdür ve müdür yardımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı ileri sürülen liste, WhatsApp grubundan paylaşılmasının ardından sosyal medya üzreinde kısa sürede yayıldı.

Müracaatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan, atama sonuçlarının Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, 'torpil listesi' olarak nitelendirildi ve sosyal medya üzerinde binlerce kişi tarafından paylaşıdlı ve tepkiler art arda geldi. Uyarılar üzerine müdür, söz konusu listeyi sildi.

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'torpil listesi' olarak nitelenen ve kısa sürede yayılan listeye basın açıklaması ile tepki gösterirken, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, iddialarla ilgili inceleme başlattıklarını dile getirdi.

LİSTE İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili mülakat sınavlarının önceki gün başladığı, sınavların ardından puanların açıklanacağı, daha sonra ise tercih döneminin ardından Temmuz ayında da müdür ve müdür yardımcısı atamaların yapılacağı öğrenilirken Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise iddialarla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

İŞTE O LİSTEYE AİT WHATSAPP MESAJI

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