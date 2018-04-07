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WhatsApp Grubundan Yanlışlıkla Paylaştı: Torpil Listesi Ortalığı Karıştıdı

Mülakatları halen devam eden ve Temmuz ayında atamaları yapılacak olan Okul Müdür ve Müdür Yardımcısı atamalarında torpil iddiaları ortalığı karıştırdı.

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WhatsApp Grubundan Yanlışlıkla Paylaştı: Torpil Listesi Ortalığı Karıştıdı

Mülakatları halen devam eden ve Temmuz ayında atamaları yapılacak olan Okul Müdür ve Müdür Yardımcısı atamalarında torpil iddiaları ortalığı karıştırdı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 08:49
WhatsApp Grubundan Yanlışlıkla Paylaştı: Torpil Listesi Ortalığı Karıştıdı

Flaş torpil iddiası ortalığı karıştırdı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürünün daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara önümüzde temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla mesalaşma uygulaması WhatsApp'tan 'okul müdürleri' grubuna gönderdiği iddia edildi.

Bazı okul müdür ve müdür yardımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı ileri sürülen liste, WhatsApp grubundan paylaşılmasının ardından sosyal medya üzreinde kısa sürede yayıldı.

Müracaatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan, atama sonuçlarının Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, 'torpil listesi' olarak nitelendirildi ve sosyal medya üzerinde binlerce kişi tarafından paylaşıdlı ve tepkiler art arda geldi. Uyarılar üzerine müdür, söz konusu listeyi sildi.

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'torpil listesi' olarak nitelenen ve kısa sürede yayılan listeye basın açıklaması ile tepki gösterirken, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, iddialarla ilgili inceleme başlattıklarını dile getirdi.

LİSTE İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili mülakat sınavlarının önceki gün başladığı, sınavların ardından puanların açıklanacağı, daha sonra ise tercih döneminin ardından Temmuz ayında da müdür ve müdür yardımcısı atamaların yapılacağı öğrenilirken Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise iddialarla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

İŞTE O LİSTEYE AİT WHATSAPP MESAJI

SİZ DE AŞAĞIDA BULUNAN YORUM KISMINDAN BU KONU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTorpilTorpil ListesiMüdür Yardımcısı Mülakat
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ADay 2 saat önce

Bilmediğimiz şeymi
Bırakın Allah askına

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Gökhan çınar 2 saat önce

Toplantıya sadece okul müdürleri katılsın demek torpil demek mi?
İnsanların psikolojisiyle oynamayın.

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EMRE 2 saat önce @Gökhan çınar

KANKA LİSTEYİ ATAN AYRI BİRİ, DİĞER MESAJLAR AYRI BİRİNE AİT

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Guven 2 saat önce

Hi birsey gizli kalmaz herşey birgun ortaya çıkar

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Www 2 saat önce

Böyle listeleri yayımlasınlar bari boşuna beklemeyelim atanmayı(!)

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Medine 1 saat önce

Sadece okul müdürleri katılsında bir şey yok ama işin içine liste girince değişik anlamlar ortaya çıkıyor tabi...
Allah'a havale ediyorum.

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Kadın 1 saat önce

Bu zamanda torpilsiz bi işin olmaz Allah yedirmesin

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Aday 1 saat önce

Yüce RABBİM ne le kadir :)

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A. 1 saat önce

Allah'tan korkuları yok o kadar insan atanmayı beklerken kul hakkına giriyorlar.

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