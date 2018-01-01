Venezuela'da Asgari Ücrete Yüzde 40 Zam Yapılıyor

Ekonomik darboğazla yıllardır savaşan Venezuela'da hiper enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında neredeyse tüm ürünlerde yüzde 1369 artış söz konusu olmuştu.

ABD'nin de çeşitli ekonomik yaptırımlarına maruz kalan ülkenin başkanı Maduro, yılbaşı nedeniyle gerçekleştirdiği basın toplantısında önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı. Ülkede zaman zaman protesto gösterileri düzenlense de bu gösteriler hükümet tarafından şiddetle bastırılıyor.

Ekonomi haberleri, gündem haberleri, son dakika haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe mobil uygulamasını indirin.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA