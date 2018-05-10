Vecdet Öz : Bedelli Askerlik Kaldırır, Askerlik Süresini Düşürürüm

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde 100 bin imza ile adaylık başvurusu yapan fakat 3 bin 30 imzada kalan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, CHP'ye sitem etti.

Habertürk'e konuşan Öz, "Seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı buluyorum. Aday olabilmek için 139 bin lira para ödemeniz gerekiyor. Partim olmasa ben bu parayı yatıramazdım, partisi olmayan kimse de bu parayı yatıramaz. YSK'nın koordinasyon merkezlerinde oy toplanması işimizi zorlaştırdı. İnsanlar uzakta oturuyorlar, işe gidiyorlar. YSK koordinasyon merkezine gitmek için 30-40 kilometre gitmesi gereken insanlar var. Kimin arabası var, kim gidecek 30 kilometre yolu.İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil.

CHP'YE BU KONUDA ÇOK KIZIYORUM

Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım. O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Benim partim küçük, yumruğum kücük ama yüreğim büyük." dedi.

BEDELLİ ASKERLİĞİ KALDIRIR, ASKERLİK SÜRESİNİ DÜŞÜRÜRDÜM

100 imzayı toplaması durumunda vaatlerinin ne olacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, "Türkiye'de çok vaade gerek yok. Türkiye yeni kurulmuş bir ülke değil. İnsan hakları ihlalleri var, bunları giderecektik. Ben eski İnsan Hakları Üs Kurul yöneticisiyim. İnsan hakları ile ilgili yapılacakları, yaşananları iyi bilirim. Rahmetli Vali Yazıcıoğlu ile hazırladığımız politikalar, çalışmalar vardı. Bunları hayata geçirecektim. İnsan haklarını düzeltirsek, sağlık, eğitim kendiliğinden düzelir. Bedelli askerliği kaldırırım. Askerlik süresini düşürürüm. 1- 1,5 ay yapılsın. İnsanlar işinden gücünden olmaz, vatani görevini de yapar. Ordu profesyonel olmalı. Türkiye'de hiçbir zaman parlamanter sistem hakkı ile uygulanmadı. Milletvekilleri özgür mü? Parti liderleri ne derse, onlar da ona oy veriyor. Bu mu parlamenter sistem. Zaten fiili olmasa da bir başkanlık sistemi vardı. Son düzenlemeler ile katı çizgiler çekildi. Ben iktidar olursam, yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığını sağlayacağım.

MİLLETVEKİLİNİN BAKAN OLMASININ ÖNÜNÜ KAPATIRDIM

Yasamaya ayrı, yargıya ayrı, yürütmeye ayrı başkan tahin edeceğim. Kimse birbirinin işine karışmayacak. Ben eski bürokratım, devleti bilirim. Milletvekilinin bakan olmasının önünü kapatacağım. Milletvekili bakan olunca, bürokratın kapısından adamları eksik olmaz. Burada da işler liyakat ile işlemez. Tecrübeli adamı yükselteceksin. Eğitim önemli, tecrübe de önemli. İlköğretim mezunu adam milletvekili olsun, bunda bir sorun yok ki. Adam mahallesinin sorununu getirir Meclis'e, biz de çözeriz" dedi.

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