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Ve Resmen Kabul Edildi! TBMM Genel Kurulundan Son Dakika Gelişmesi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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Ve Resmen Kabul Edildi! TBMM Genel Kurulundan Son Dakika Gelişmesi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 21:04
Ve Resmen Kabul Edildi! TBMM Genel Kurulundan Son Dakika Gelişmesi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Januna göre Türk parasının kıymetini korma hakkında kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler uyarınca faaliyet izni ya da yetki belgesi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar 50 bin Türk lirasından 250 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek, AOÇ arazisi Ankara Belediyesi'ne tahsis edilecek. Karayolları Geçiş Ücreti ödememe cezasında indirime gidilecek, cezalarda yüzde 60 oranında indirim yapılacak.

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Tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe kalmaksızın tahsili sağlanacak.  

Bakanlar Kuruluna verilen yetki genişletililecek. Buna göre Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı da uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili hale gelecek.  

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirge, beyanname , belge ya da defeterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi koşuluyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmemek ve yüzde birini aşmayacak şekilde eksiklik bulunması durumunda, eksikliğin giderilmesi için ilgiliye ihtar verilecek. Detaylar geliyor...

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Son Güncelleme: 16.05.2018 21:09
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