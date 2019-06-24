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Vatandaşa Kötü Haber! Zam Geldi!

Motorinin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak,

Vatandaşa Kötü Haber! Zam Geldi!

Motorinin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak,

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:15
Vatandaşa Kötü Haber! Zam Geldi!

Motorinin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak,

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıkladığına göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı 'eşel mobil sistemi' devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 29 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6.30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.25 liradan 6.47 liraya, İzmir'de 6.31 liradan 6.53 liraya yükselecek.

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