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Van'da Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde oyun oynamak için evden çıkan ve daha sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanalda bulundu.

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Van'da Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde oyun oynamak için evden çıkan ve daha sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanalda bulundu.

03 Nisan 2018 Salı 09:41
Van'da Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde oyun oynamak için evden çıkan ve daha sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanalda bulundu.

Elde edilen bilgilere göre, ilçenin Çiçekli Mahallesinde kaybolan Berhan Kıyak'ı (8 yaşında) bulmak için seferber olan Jandarma, UMKE, AFAD ekipleri, çalışmalarını mahalleden geçen Şamran kanalı etrafında çoğalttı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği ekipler, olay yerine çağrılan dalgıçlarla kanalda arama yaptı. Kıyak'ın cansız bedenine evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta sabaha karşı kanalda ulaşıldı. Kanaldan çıkarılan minik çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akşam saatlerinde oyun oynamak için evden çıkan 8 yaşındaki Berhan'ın kanala düştüğü mü yoksa atıldığı mı bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
VanVan Berhan
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