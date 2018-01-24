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Valilikten Açıklama Geldi! Hastane Yemeğinden 309 Kişi Zehirlendi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz hafta öğle yemeğinde zehirlenenlerin sayısı 309 olarak açıklandı. Hala tedavisi devam eden kişi sayısıysa 12 olarak bildirildi.

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Valilikten Açıklama Geldi! Hastane Yemeğinden 309 Kişi Zehirlendi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz hafta öğle yemeğinde zehirlenenlerin sayısı 309 olarak açıklandı. Hala tedavisi devam eden kişi sayısıysa 12 olarak bildirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:47
Valilikten Açıklama Geldi! Hastane Yemeğinden 309 Kişi Zehirlendi

Valilikten Açıklama Geldi! Hastane Yemeğinden 309 Kişi Zehirlendi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz hafta öğle yemeğinde zehirlenenlerin sayısı 309 olarak açıklandı. Hala tedavisi devam eden kişi sayısıysa 12 olarak bildirildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'nde, geçtiğimiz hafta yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen çok sayıda kişi acil servise başvurmuştu. Bu yüzde bazı ameliyatlar da ertelenmişti. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken, Valilik'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada zehirlenen kişi sayısının 309 olduğu, 12 kişinin de hala tedavi altında olduğu bildirildi.

Valilik açıklamasında, "Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Personellerimize, hasta ve refakatçilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu üzücü olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Gıda zehirlenmelerine sebep olan bakteri vücuda girdikten sonra belli bir kuluçka süresini tamamlayarak belirti vermeye başlamaktadır. Hastalığın etkilerinin ortalama 1 ile 3 gün arasında ortaya çıkması nedeniyle hasta sayımız günden güne değişiklik göstermiştir.

Etkilerin ortaya çıkmaya başladığı ilk gün 71 olan hasta sayımız geçen süreç içerisinde bugün itibarıyla 22 doktor, 86 yardımcı sağlık personeli, 160 diğer hastane personeli, 17 hasta, 24 refakatçi olmak üzere toplam 309'dur. 24 Ocak tarihi itibarıyla 4 yardımcı sağlık personeli, 8 diğer hastane personelimiz olmak üzere 12 hastamız yatarak tedavi görmektedir. Hastalarımızın yapılan kontrollerinde genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş, çoğu taburcu olacak duruma gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

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