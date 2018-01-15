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Valilik'ten Son Dakika Açıklaması: Büyük Operasyon Başlıyor

Tunceli Valiliğinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada birçok bölgenin özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtilirken büyük operasyonun başlayacağı belirtildi.

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Valilik'ten Son Dakika Açıklaması: Büyük Operasyon Başlıyor

Tunceli Valiliğinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada birçok bölgenin özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtilirken büyük operasyonun başlayacağı belirtildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:34
Valilik'ten Son Dakika Açıklaması: Büyük Operasyon Başlıyor

Tunceli Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 30 bölgenin özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği ve büyük operasyonun başlatılacağı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 16 Ocak 2018-30 Ocak 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için Özel Güvenlik Bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir"

Özel Güvenlik Bölgeleri

Açıklamanın devamında, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen yerler kamuoyuna duyuruldu. Buna göre Valilik tarafından özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen yerler şu şekilde; merkeze bağlı Bali, Kurutlu, Kutu Deresi, Taban Tepesi , Karameşe Tepesi, Vezgür bölgeleri, Ovacık ilçesinde Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu, Ali Sırtı Geçit, Dalav Karagöl, Kurugöl, Bastır, Kurt, Çeşme, Yel, Ganik Asitik, Çağarlı Yaylaları bölgesi, Nazimiye ilçesinde Tavuklu Doğantaş, Dokuz Kaya, Pülümür ilçesinde Sarıgül, Yoncalık Yaylaları ve Hozat ilçesinde ise Kinzir Ormanları bölgesinin olduğu aktarıldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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