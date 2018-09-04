Validen okul müdürlerine cinsel istismar fırçası: Adam sapık

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, öğrencilerin öğretmenler tarafından cinsel istismara maruz kalmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okullarda öğretmenler tarafından işlenen cinsel istismar suçuna dikkat çekerek "Adam sapık, öğrenciyi taciz etmiş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde, gayretinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile öğretmenevinde toplantı yapan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, okul müdürlerini öğrencileri korunmaları konusunda sert bir şekilde uyardı. Her bir öğrencinin okul yöneticilerine emanet olduğunu belirten Vali Çınar, okul servislerinde dahi öğrencilerin takip edilmesi talimatını verdi.

Öğretmenin öğrencisini cinsel yönden istismar etmesi olaylarına da değinen ve kesinlikle affetmeyeceğini söyleyen Zongulda Valisi Ahmet Çınar, şunları kaydetti;

"Bir kısmınızın bilgisi olur veya olmaz. Bir sürü kirli iş var, ahlak dışı iş var, sapıkça iş var, hırsızlık var. Okul yöneticilerini, öğretmenleri kastediyorum. Herkes topyekün melek ya da erdemli olmuyor. Bunun farkında olacaksınız. Okulda ne var ne yok, kim iyi kim kötü, kim edepli kim edepsiz? Yüz taneden 2 tane de çıksa bu öğretmenler arasında bu tehlikeli bir şeydir. Adam sapık, öğrenciye tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun. Yakaladığım hiçbir hatayı hele de bu konularda ben affetmem. Bunu duyup da susanlara da yazıklar olsun" diye konuştu.

Kaynaklar; Demirören Haber Ajansı

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