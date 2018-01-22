Vahşetin Bu Kadarı! Korkunç Görüntüler Canlı Yayına Takıldı

Korkunç Görüntüler Canlı Yayına Takıldı

Giresun'da bir kişi baygın vaziyetteki köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil yoluna fırlattı. Ardından hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. 62 yaşında olduğu öğrenilen şahsın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı, emniyetteki ilk ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu ve hiç bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Giresun'da bir üstgeçitten geçerken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan iki kız arkadaş bir şahsın baygın vaziyetteki bir köpeği sürükleyerek yola fırlattığını gördü ve izleyicilerine aktardı. Bir süre ne yapacağını bilemeyen iki genç kız köpeği yol ortasından almak için harekete geçtiklerinde trafikte seyir eden araçlar köpeği fark etmeyerek üzerinen geçti.

Vicdanları sızlatan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine harekege Geçen Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahsı tespit etti. Şahıs yapılan takip sonucu sahildeki bir işletmede alkol alırken yakalandı. 62 yaşında B.U isminde olduğu öğrenilen cani adamın olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını , alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Şahsın GBT sorgusunda geçmişe dönük sabıka kaydının da olduğu öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA