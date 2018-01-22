Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Vahşetin Bu Kadarı! Korkunç Görüntüler Canlı Yayına Takıldı

Giresun'da bir kişi baygın vaziyetteki köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil yoluna fırlattı. Ardından hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.

banner396

Vahşetin Bu Kadarı! Korkunç Görüntüler Canlı Yayına Takıldı

Giresun'da bir kişi baygın vaziyetteki köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil yoluna fırlattı. Ardından hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
Vahşetin Bu Kadarı! Korkunç Görüntüler Canlı Yayına Takıldı

Korkunç Görüntüler Canlı Yayına Takıldı

Giresun'da bir kişi baygın vaziyetteki köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil yoluna fırlattı. Ardından hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. 62 yaşında olduğu öğrenilen şahsın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı, emniyetteki ilk ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu ve hiç bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Giresun'da bir üstgeçitten geçerken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan iki kız arkadaş bir şahsın baygın vaziyetteki bir köpeği sürükleyerek yola fırlattığını gördü ve izleyicilerine aktardı. Bir süre ne yapacağını bilemeyen iki genç kız köpeği yol ortasından almak için harekete geçtiklerinde trafikte seyir eden araçlar köpeği fark etmeyerek üzerinen geçti.

Vicdanları sızlatan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine harekege Geçen Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahsı tespit etti. Şahıs yapılan takip sonucu sahildeki bir işletmede alkol alırken yakalandı.  62 yaşında B.U isminde olduğu öğrenilen cani adamın olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını , alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Şahsın GBT sorgusunda geçmişe dönük sabıka kaydının da olduğu öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
VahşetVahşi GörüntülerVahşi Görüntüler Canlı Yayına Takıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Afrin'den Kilis Kent Merkezine 3 Roketli Saldırı Daha
Son Dakika: Afrin'den Kilis Kent Merkezine 3 Roketli Saldırı Daha
Hainler Bu Sefer Kırıkhan'a Havan Mermisiyle Saldırdı! Ölü ve Yaralılar Var
Hainler Bu Sefer Kırıkhan'a Havan Mermisiyle Saldırdı! Ölü ve Yaralılar Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin Mesajı "Hallolacak, Geri Adım Atmak Yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin Mesajı "Hallolacak, Geri Adım Atmak Yok"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim