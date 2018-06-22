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Vahşetin Böylesi! Kedileri Poşete Koyup Dereye Attılar

Tekirdağ'da kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler, çuvala koydukları 4 kediyi dereye fırlattı. 3'ü yavru olan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.  Tekirdağ'ın saray ilçesi bir vahşete tanıklık etti.

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Vahşetin Böylesi! Kedileri Poşete Koyup Dereye Attılar

Tekirdağ'da kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler, çuvala koydukları 4 kediyi dereye fırlattı. 3'ü yavru olan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.  Tekirdağ'ın saray ilçesi bir vahşete tanıklık etti.

22 Haziran 2018 Cuma 20:46
Vahşetin Böylesi! Kedileri Poşete Koyup Dereye Attılar

Tekirdağ'da kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler, çuvala koydukları 4 kediyi dereye fırlattı. 3'ü yavru olan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.  Tekirdağ'ın saray ilçesi bir vahşete tanıklık etti.

Çuvaliçerisine konularak dereye atılan 4 kedi itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Elde edilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukuryurt mahallesinden geçen vatandaşlar dereden kedi sesi geldiklerini fark ettiler. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına inerek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda ağzı kapalı bir çuvalın içerisinde 3'ü yavru 4 kedi bulundu. Dere yatağından kurtarılan kedilere mahalleli sahip çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
VahşetTekirdağ
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