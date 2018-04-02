Uyuşturucuyla Yakalanan 17 Yaşındaki Kadın ve Kocası Tutuklandı

Samsun'da çantasında uyuşturucu hap ele geçirilen 17 yaşındaki kadın ile evlerinde bonzai ele geçirilen kocası tutukalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleir, alınan istihbarat doğrultusunda 17 yaşındaki S.K. isimli bir çocuk annesi kadını takibe aldı.

Kadının çantasında yapılan aramada 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili kadının kocası 29 yaşındaki Hami K. de yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin ilkadım ilçesi Liman Mahallesindeki evlerinde yapılan aramada 50 gram bonzai ele geçirilirken, 17 yaşındaki 1 çocuk annesi S.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik şubesindeki sorgulamadan sonra Hami K. ile Çocuk Şubedeki S.K. adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan karı-koca uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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