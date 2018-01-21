Uyuşturucu Satıcılarını Dövdüğü için 1,5 Sene Hapis Cezası Aldı

Edirne'de emekli uzman çavuş Tamer Dindoruk, uyuşturucu satışı yaptıklarını öne sürdüğü iki şahsı darp ettiği gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahalledeki gençleri uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştığını söyleyen Dindoruk, emekli bir asker olduğunu, hukuki çerçevede mücadelesini sürdüreceğini fakat iftira sonucu karşılaştığı mahkeme kararından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Edirne'de 5 bin civarında kişinin yaşadığı Karaağaç mahallesinde oturan emekli uzman çavuş Tamer Dindoruk'un kuzeni Feyyaz Doksat 2016 yılının Ağustos ayında bonzai kullandıktan sonra abisi ve 3 küçük çocuğunu evlerinde katletti. Bu olayın ardından tüm mahallede uyuşturucu mücadelesi başladı. Uyuşturucu satmak için gelenlere mahalleli tepki gösterirken, torbacı olduğu öne sürülen M.T. ve V.Y , Dindoruk tarafından darp edildi.

Dindoruk, olayla ilgili, "Feyyaz Doksat uyuşturucu etkisiyle ağabeyi Bülent, 3 yeğenini öldürdü. Bu olaydan sonra mahallede uyuşturucuya karşı bir tepki oluştu. Uyuşturucu kullandığını bildiğimiz, satan kişileri güvenlik güçlerine bildirdik. Cinayetlerden bir kaç gün sonra uyuşturucu satan 2 kişiyle mahallede bir tartışma yaşadık. Onlarda beni şikayet ettiler. Yaklaşık 1.5 yıl süren mahkemenin ardından Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi M.T. ve V.Y.'nin uyuşturucu sattığını kabul etse de 'basit yaralama' suçundan bana 15 ay hapis, kardeşim Ömer'e de 7 bin 500 lira para cezası verdi. Biz bu iftirayı ve cezayı hak etmedik" dedi. Mahkeme kararında, M.T ve V.Y'nin uyuşturucu satışını kabul ettiği fakat bunun cezasının mahkeme tarafından verilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, "Sanıkların bu eylemi müştekilerin uyuşturucu satmalarına tepki olarak gerçekleştirdiği mahkememizce de kabul edilmiş ise de burada doğrudan sanıklara yönelik haksız bir eylem olmayıp, toplumsal tepki yaratacak bir eylemden bahsedilmektedir.

Her ne kadar sanıkların bu eylemi karşısında öfke duyması mümkün ise de kolluk kuvvetlerini çağırıp gerekli işlemleri yapmak, şahısları ihbar etmek ve teslim etmek yerine toplum etkisi altında şahsi olarak kendileri ceza verecek nitelikte müştekileri darp etmişlerdir" ifadelerine yer verildi. Kararı temyiz ettiğini söyleyen Dindoruk, "İçişleri Bakanımızda uyuşturucuyla müdahale konusundaki açık fikirlerini paylaşmıştı. Mahallemizi uyuşturucudan temizlemek istiyoruz. Emekli bir asker olarak elimden geldiği ve hukuki çerçevede mücadeleye devam edeceğim. Ancak iftira sonrası bu mahkeme kararı bizleri çok üzdü" dedi.

KPSSCAFE- ANKARA