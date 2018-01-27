Uyuşturucu Kaçakçısı Polisten Kaçarken Öyle Bir Yere Saklandı ki..

Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası nedeniyle her yerde aranan zanlı, polisin evine şafak vakti düzenlediği baskında yakalandı. Polisin ani baskını karşısında panikleyen zanlı saklanmak için girdiği çeyiz sandığında yakalandı.

Alınan son dakika bilgilerine göre Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde polis ekipleri, hakkında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan Aziz T. isimli kişinin saklandığı yeri tespit etti. Uzun incelemeler sonucu tespit edilen eve bugün sabah baskın düzenlendi. Sabah saat 06.30’da zanlının saklandığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride arama yaptı.

Evin bütün odalarını tek tek kontrol eden polis ekipleri, askıda yetişkin bir erkeğe ait kemeri üzerinde olan bir kot pantolonu olduğunu fark edince zanlının içeride olduğunu belirledi. Son olarak yatak odasını kontrol eden bir polis, zanlıyı çeyiz sandığının içinde saklanırken yakaladı. Polisler tarafından sandığın içinden çıkartılan zanlı, karşısında polisleri görünce büyük panik ve korku yaşadı. Polisin dikkati sonucu yakalanan zanlı, "Abi üstümü giyineyim" dedi. Kelepçelenen zanlı ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlının 3 ayrı uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti suçundan toplamda 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyette ifadesi alınna zanlı ezaevine gönderildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara