Üvey Kızını Kaçırıp Tecavüz Etti, Karısı ve 2 Üvey Oğlunu Vahşice Katletti

Tekirdağ'ın Marmarağ Ereğlisi ilçesinde 44 yaşındaki eşi Güzel Belli ile talihsiz kadının önceki evliliğinden olan 10 yaşındaki Ardınç ve 12 yaşındaki Arda Edirneyi boğarak öldüren, eşinin diğer evliliğinden olan 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırarak tecavüz eden 47 yaşındaki Hayati Belli yakalandı.

İfadesinde cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan şahıs, eşinin kendisine pezevenk dediği için cinnet getirdiğini öne sürdü. Kaçırdığı üvey kızına ormanlık alanda tecavüz ettiğini söyleyen şahıs, "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. Bana her şey anlat dedim.

Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı. Ben de orada Melisa'ya tecavüz ettim. Bana eşim sürekli pezevenk diyordu, ondan öldürdüm" dedi. Kaçırıldıktan saatler sonrasında kurtarılan talihsiz kız çocuğunun psikolog eşliğinde ifadesi alınacak. Hayati B.'nin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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