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Usta Oyuncunun Yeğeni de Adnan Oktar Soruşturmasında Tutuklandı

Yeşilçam'ın duayen oyuncusu büyük usta Şener Şen'in yeğeni de Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Efeoğlu bugün tutuklandı.

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Usta Oyuncunun Yeğeni de Adnan Oktar Soruşturmasında Tutuklandı

Yeşilçam'ın duayen oyuncusu büyük usta Şener Şen'in yeğeni de Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Efeoğlu bugün tutuklandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:35
Usta Oyuncunun Yeğeni de Adnan Oktar Soruşturmasında Tutuklandı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın bugün kaleme aldığı haberine göre, Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu kamuoyu tarafından biliniyor. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunu olan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirdi. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.

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Son Güncelleme: 19.07.2018 18:36
Anahtar Kelimeler:
Aslı Süme EfeoğluAdnan Oktarşener şen
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