Usta Oyuncudan Kötü Haber Geldi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan'dan kötü haber. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre geçtiğimiz Cumartesi günü evinde yatağından düştü. Ünlü oyuncu yataktan düşmesi sonucu kalça kemiğini kırdı. Ünlü sanatçının eşi Gül Soydan, yaptığı açıklamada " Evde bir kaza geçirdi. Hemen hastaneye kaldırdık. Başka bir rahatsızlığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullandığı için hemen ameliyat edilemedi. Salı ya da çarşamba günü operasyon yapılabilir " ifadelerini kullandı.

MURAT SOYDAN KİMDİR? FİLM VE DİZİLERİ

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde, babasının memuriyeti dolayısıyla Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde dünyaya geldi. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan Soydan, ilk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi ise Edirne’de okudu.

Üniversite için İstanbul'a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümüne gitti ve burayı başarı ile bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel'de memurluk yapan Soydan, askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçiş yaptı.

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği "Kolsuz Kahraman"la başlayan Soyda'ın yanı sıra, filmin kadrosunda Cüneyt Arkın,Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştır.

Dizi filmlerde de ve 221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Zulüm" filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu vardır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile yapmıştır. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu vardır.

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