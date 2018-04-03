Uşak'ta İki Servis Çapıştı! 6 Kişi Yaralandı

Uşak'ta işçi taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki (UOSB) firmalarda çalışan işçileri taşıyan Abidin Pastutmaz idaresindeki servis minibüsü ile Murat Alkan'ın kullandığı servis minibüsü , Uşak İzmir Karayolu Uşak Lisesi yakınlarında henüz öğrenilemeyen bir sebeple çarşpıştı.

Kazada servis minibüslerindeki işçilerden 30 yaşındaki Naim Güler, 38 yaşındaki İnan Girgin, 19 Yaşındaki Ahmet Çoşkun, 35 yaşındaki Recep Aslan ile 45 yaşındaki Zafer Kılıç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdaheleyi yaptıktan sonra 6 kişiyi ambulanslarla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yol, minibüslerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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