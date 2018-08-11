uşak belediyesi nden abd ye yaptırım

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan yaptırım krizine Uşak Belediyesi de dahil oldu. Uşak Belediyesi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan yaptırım krizi sonrası sosyal medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya platformları için ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan yaptırım krizine bir tepki de Uşak Belediyesi’nden geldi. Uşak Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızda Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" açıklaması yaptı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili fakat biz çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

İşte o paylaşımlar;