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Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan yaptırım krizine Uşak Belediyesi de dahil oldu. Uşak Belediyesi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan yaptırım krizi sonrası sosyal medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya platformları için ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

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Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan yaptırım krizine Uşak Belediyesi de dahil oldu. Uşak Belediyesi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan yaptırım krizi sonrası sosyal medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya platformları için ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:56
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan yaptırım krizine Uşak Belediyesi de dahil oldu. Uşak Belediyesi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan yaptırım krizi sonrası sosyal medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya platformları için ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan yaptırım krizine bir tepki de Uşak Belediyesi’nden geldi. Uşak Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızda Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" açıklaması yaptı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili fakat biz çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

İşte o paylaşımlar;

Uşak Belediyesinden ABDye yaptırım

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.08.2018 19:22
Anahtar Kelimeler:
uşak belediyesi nden abd ye yaptırım
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Kadir 19 dakika önce

Şimdi tramp düşünsün

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Hidayet kuşçu 15 dakika önce

ABD ye karşı yapılan her türlü yaptırım ulkemiz için ve milletimiz için yapılmış bir haklı ve olması gereken davranıştır.Milletce 15 temmuz'da yaptığımız gibi bu hainlerle de elimizden gelen her türlü propagandayı yapmamız gerekiyor.Lutfen elimizden geldiğince bu namusauzlarin ülkemizde idame eden kuruluş ve ürünlerini saf dışı bırakalım.Alisveris yapmayalım ürünlerini kullanmayalım.

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