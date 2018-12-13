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Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 askerimiz yaralı

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesi'nde üs bölgesine yıldırım isabet etmesi neticesinde 6 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimiz Hakkari Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 askerimiz yaralı

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesi'nde üs bölgesine yıldırım isabet etmesi neticesinde 6 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimiz Hakkari Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:43
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 askerimiz yaralı

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesi'nde üs bölgesine yıldırım isabet etmesi neticesinde 6 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimiz Hakkari Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
 

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca’da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile hastaneye giderek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve diğer doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Akbıyık, yaralı askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
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üs bölgesine yıldırım düştü askerimiz yaralı
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Filiz 4 gün önce

Rabbim acil şifalar versin.
Rabbim Tüm askerlerimizi polislerimizi bütün kötülüklerden korusun.Amin..

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Boşver 4 gün önce

Rabb'im Mehmetçik'lerimizin ve Diğer Emniyet Güçlerimizin Yâr ve Yardımcısı Olsun İnşAllah.....

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