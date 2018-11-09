Üs Bölgesinde Mühimmat Patladı! 25 Askerimiz Yaralı 7 Askerimiz Aranıyor

Hakkari'den akşam saatlerinde üzücü bir haber geldi Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şemdinli'de bulunan bir üs bölgesinde patlama meydana geldi.

Akşam sıralarında saat 17:00 sularında meydana gelen patlamanın üste bulunan arızalı mühimmattan dolayı yaşandığı bildirildi. Yaşanan patlama neticesinde ise üs bölgesinde bulunan askerlerimizin yaralandıkları aktarıldı.

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÜS BÖLGESİNDE PATLAMA

Hakkari'de meydana gelen olaya ilişkin ise Hakkari Valiliği resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayımlandı. Konuya dair ayrıntıların yer aldığı basın açıklamasında şu ifadeler kullandı.

"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" denildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ