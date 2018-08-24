Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Üs Bölgelerine ve Sınır Karakollarına Saldıracaklardı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

banner396

Üs Bölgelerine ve Sınır Karakollarına Saldıracaklardı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 09:57
Üs Bölgelerine ve Sınır Karakollarına Saldıracaklardı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.08.2018 10:02
Anahtar Kelimeler:
üs bölgelerine sınır karakollarına saldıracaklardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’den İsrail’e kınama mesajı
Türkiye’den İsrail’e kınama mesajı
ÖSYM'den Önemli Duyuru!..
ÖSYM'den Önemli Duyuru!..
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sert Tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sert Tepki

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim