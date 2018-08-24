Üs Bölgelerine ve Sınır Karakollarına Saldıracaklardı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/nK5Bq9YQ7a — TSK (@TSKGnkur) 24 Ağustos 2018

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