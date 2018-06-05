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Urla Adliyesi'nde Kavga Çıktı! 4 Kişi Yaralandı

İzmir Urla Adliyesi'nde görülen bir davanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

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Urla Adliyesi'nde Kavga Çıktı! 4 Kişi Yaralandı

İzmir Urla Adliyesi'nde görülen bir davanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

05 Haziran 2018 Salı 15:55
Urla Adliyesi'nde Kavga Çıktı! 4 Kişi Yaralandı

İzmir Urla Adliyesi'nde görülen bir davanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, Urla ilçesine bağlı Sıra Mahallesi'nde yaşayan bir grup Roman vatandaşın geçtiğimiz senenin Temmuz ayında aynı mahallede yaşayan başka bir grup tarafından zor kullanılarak mahalleden çıkarılmasına dair davanın görülmesine Urla Adliyesi'nde devam edildi. Urla Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması sonrası adliye bahçesine çıkan taraflar arasında sözlü atışma başladı. Sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların sopa ve demir çubuklarla birbirine saldırdığı kavgada 4 kişi yaralanırken, park halindeki iki araçta da hasar oluştuğu bildirildi. Adliyede görevli emniyet ekipleri ve takviye ekiplerin müdahelesiyle sona eren kavgada yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdaheleden sonra ambulanslarla Urla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olaydan sonra kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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