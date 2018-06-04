Ürdün'de Protestolar Sonrası Başbakan İstifasını Sundu

Ürdün'de vergi yasa tasarısına yönelik protestolar sürüyor. Ürdün Kralı Abdullah, Başbakan Hani Mulki'nin istifasını isterken, Başbakanın istifa mektubunu imzaladığı bildiriliyor.

Ürdün'ün başkenti Amman ve çeşitli şehirlerde yeni vergi yasasına karşı protestolar 5'inci gününe girmişti. Ürdün'deki halk onaylanan vergi yasasına karşı sokaklara döküldü.

Protestocuların başlıca isteği yeni vergi yasasını gündeme getiren Başbakan Hani Mulki'nin istifası ve hükümetin azledilmesiydi. Başbakanlık ofisine de yürümek isteyen göstericilere emniyet ekipleri müdahele etmişti. Ülke tarihindeki en büyük protesto gösterileri sonrası devreye Ürdün Kralı girdi.

Kral Abdullah, Başbakan Mulki'nin istifasını istedi. Başbakan da istifa mektubunu imzaladığını açıkladı. Bakanlar Kurulu tarafından 21 Mayıs'ta kabul edilen yeni yasa tasarısı onay için temsilciler meclisine gönderilmişti. Kısa süre sonra da protesto gösterileri başlamıştı.

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