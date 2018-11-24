Ünlü Sunucu Tutuklandı!

Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programını sunan ünlü sunucu Murat Yeni, FETÖ örgütünün medya yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan sunucu Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturmakapsamında, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Murat Yeni, sağlık kontrolünden sonra, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Murat Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Murat Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı nedeniyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı iddia ediliyordu.

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