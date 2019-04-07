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Ünlü Sanatçı uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde "Gazapizm" adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı.

Ünlü Sanatçı uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde "Gazapizm" adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı.

07 Nisan 2019 Pazar 19:48
Ünlü Sanatçı uyuşturucuyla yakalandı

Alınan bilgiye göre, 10. Alaçatı Ot Festivali kapsamında denetimlerini  sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alaçatı'da bir kulüp önünde  durumundan şüphelendiği Acar'ı (31) durdurarak arama yaptı.

Üzerinden 0.73 gram kokain ele geçirilen Acar, gözaltına alındı.
 
Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest  bırakıldı.

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