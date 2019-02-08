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Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti! Yalçın Menteş Kimdir?

12 gündür yoğun bakımda olan tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Menteş, hayatını kaybetti.

Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti! Yalçın Menteş Kimdir?

12 gündür yoğun bakımda olan tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Menteş, hayatını kaybetti.

08 Şubat 2019 Cuma 07:44
Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti! Yalçın Menteş Kimdir?

12 gündür yoğun bakımda olan tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Menteş, hayatını kaybetti.

"Tatlı Kaçıklar" adlı dizide canlandırdığı "Saffet" karakteriyle adını duyuran oyuncu Yalçın Menteş, solunum yetmezliği sebebiyle Kadıköy'deki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu. 12 gündür yoğun bakımda olan usta oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.

KANGREN OLAN BACAĞINI KAYBETMİŞTİ

Usta yuncu Yalçın Menteş, 2013 yılında kangren olan bacağını kaybetmişti. Yalçın Menteş'in ölüm haberi 2. Sayfa programının Instagram hesabından da paylaşıldı. Yalçın Menteş'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

 Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960’ta İzmir Tire ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla başladı. Halen tiyatro ile uğraşmaktadır. 1999 Yılında Star Tv’ de yayınlanan “Çarli” ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı’nı kurdu. Bir ara İzmir’deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV’de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.

1995’te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, “100 Ünlü Yüz” adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Ünlü oyuncu, 2012 yılında Akasya Durağı adlı televizyon dizisinde oynamıştı. Menteş, dizide hapisten yeni çıkmış Tuncay karakterini canlandırdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:48
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veday 7 saat önce

Allah rahmet eylesin

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ibram 7 saat önce

ölüm ani dünya fani bir iş bulsam neolur yani

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Müslüm 4 saat önce

Cennet mekanı olsun inşAllah nur içinde yat çok güldürdün bizleri üstad

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Cevriye Varol 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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