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Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tutuklandı

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, "FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tutuklandı

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, "FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09 Kasım 2018 Cuma 16:27
Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tutuklandı

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, "FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 Atilla Taş, bugün gözaltına alınarak Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Polisler eşliğinde İnfaz Bürosu’na getirilen Atilla Taş, buradaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis eşliğinde asansöre binen Atilla Taş kendisine soru soran gazetecilere ise "Yarın 10 Kasım Atamı saygıyla anıyorum" şeklinde cevap verdi.

Atilla Taş, Metris Cezaevi’ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi, Atilla Taş’a yerel mahkemenin verdiği  3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı. 

Son Güncelleme: 09.11.2018 16:50
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Can 19 dakika önce

Böyle bisey yaptiysan Atamizi ağzına alma

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