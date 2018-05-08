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Ünlü Profesör Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Namık Çevik, bugün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

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Ünlü Profesör Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Namık Çevik, bugün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

08 Mayıs 2018 Salı 18:10
Ünlü Profesör Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Namık Çevik, bugün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Karşıyaka Atakent'te bir bankadan çıkan Prof. Dr. Namık Çevik, caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada aşırı hızla geldiği öne sürülen bir otomobilin altında kaldı. 65 yaşındaki Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı kazada bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Eski 9 Eylül Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Namık Çevik, 2000 senesinde Başkent Üniversitesi'nde rektör danışmanlığı görevine atanmıştı. Çevik , 2004 yılından itibaren de Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini başarıyla yürütüyordu.

Çevik'in talihsiz ölümü, akademi çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı. Kazaya dair soruşturma devam ediyor.

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