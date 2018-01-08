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Ünlü Oyuncunun Adını Kullanarak Çağırdı! Sonrası Korkunç

İstanbul Esenyurt'ta D.K. isimli şüpheli, ünlü bir oyuncunun temizlik işlerini yapmak üzere iş görüşmesine çağırdığı Türkmenistan uyruklu genç kadına silah zoruyla tecavüz etti.  Madina T'ye tecavüzden 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan D.K, kadınla para karşılığı ilişkiye girdiklerini, fazla para vermediği için kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

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Ünlü Oyuncunun Adını Kullanarak Çağırdı! Sonrası Korkunç

İstanbul Esenyurt'ta D.K. isimli şüpheli, ünlü bir oyuncunun temizlik işlerini yapmak üzere iş görüşmesine çağırdığı Türkmenistan uyruklu genç kadına silah zoruyla tecavüz etti.  Madina T'ye tecavüzden 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan D.K, kadınla para karşılığı ilişkiye girdiklerini, fazla para vermediği için kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:24
Ünlü Oyuncunun Adını Kullanarak Çağırdı! Sonrası Korkunç

Ünlü Oyuncunun Adını Kullanarak Çağırdı! Sonrası Korkunç

İstanbul Esenyurt'ta D.K. isimli şüpheli, ünlü bir oyuncunun temizlik işlerini yapmak üzere iş görüşmesine çağırdığı Türkmenistan uyruklu genç kadına silah zoruyla tecavüz etti.  Madina T'ye tecavüzden 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan D.K, kadınla para karşılığı ilişkiye girdiklerini, fazla para vermediği için kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre :  Türkmenistan uyruklu Madine T, kendisine iş bulması amacıyla Ayşe isimli bir kadınla irtibata geçti. Ayşe , Madina'ya D.K isimli şahsın numarasını vererek, "Bu kişi sana ünlü bir oyuncunun villasında çocuk bakıcısı ve temizlik işlerini yapman için iş ayarlayacak" dedi. D.K. ile telefonda konuşan Madina, sözleştikleri ev adresine gitti. Burada Madina'ya 'İş tamam' diyen D.K bir anda ışıkları söndürdü, madina daireden çıkmak istedi fakat D.K kadını engelledi ve 'Benimle sevişmezsen seni vururum' dedi. Madina'nın ağzını kemerle bağladığı öne sürülen D.K'nın burada kendisine tecavüz ettiği öne sürüldü. Madina K. isimli kadın olaydan bir gün sonra polise gidip şikayetçi oldu. Şüpheli D.K kısa süre sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, D.K'nın nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma sıçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.  

Bakırköy 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşlmada savunmasını yapan D.K, "Ayşe, ünlü oyuncunun evinde temizlik işleri yapar. Ben dijital bir platformda çalışıyorum. Bu oyuncunun evine sinyal işlerini yapmak için gittiğimde Ayşe ile tanıştım. Ayşe'ye ücret karşılığında bir kadın göndermesini söylemiştim. Şikayetçi beni kendisi aradı. Bana 'Geleceğim' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Cinsel ilişki ücretini konuştuk, anlaştık. Ücreti kendisine takdim ettim. İlişki yaşadık. Ardından 'Geç oldu beni metrobüse bırakır mısın?' dedi. Metrobüse kadar beraber geçtik. Bir saat geçmeden beni aradı. Bir miktar para daha istedi. 'Fazla para niye istiyorsun? Ben vermiyorum' dedim. Zorla tecavüz diye bir şey yoktur. Çocuğum var, eşim de mağdur, çalışamıyor. Tahliyemi istiyorum" dedi. D.K'nın tutuklu kaldığı süreyi dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu göz önüne alan mahkeme heyeti, şahsın taliyesine karar verdi , D.K'nın yurtdışına çıkışıysa yasaklandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2018 22:30
Anahtar Kelimeler:
Korkunç OlayKorkunç Olay Istanbul
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