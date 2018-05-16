Ünlü Oyuncular ve Şarkıcıya Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca uyuşturucu ticareti yapmaktan 4 yıl 2 ay, Ünlü sanatçı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. stanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 senedir devam eden aralarında ünlü oyuncu ve sanatçıların da yer aldığı 34 sanıklı dava karara bağlandı.

Sanıkların son sözlerinin alınmasından sonra kararı açıklayan mahkeme, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'nin uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 sene 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca şarkıcı Cenk Eren'e aynı suçtan , söz konusu uyuşturucu maddenin kokain olduğu için arttırım uygulayarak 6 sene 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.

KPSSCAFE - ANKARA