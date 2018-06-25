Ünlü İsimler Meclise Girdi! İşte Dikkat Çeken Yeni Yüzler

Türkiye , Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmek için dün sandık başına gitti. Cumhuriyet tarihinin en yoğun katılımlı seçimleri arasında gösterilen 24 Haziran seçimleri dikkat çeken gelişmeleri de beraberinde getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, yeni sistemde 600'e çıkarılan milletvekili listesinde dikkat çeken isimler de yer alıyor. Eski Motosiklet Yarışçısı Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kariyerinde emeklilik kararı aldığını açıklamış, daha sonra da AK Parti Sakarya milletvekili aday adaylığı , adaylık nihayetinde de milletvekilliği ipini üstlenmişti. Eski Milli Futbolculardan Alpay Özalan da meclise giren ünlü isimler arasında.

Özalan, AK Parti'nin İzmir Milletvekili olacak. Geçtiğimiz dönemde MHP'nin en aktif milletvekillerinden olan eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, Kocaeli milletvekili olarak görevini sürdürecek. Gazeteci Ahmet Şık HDP'den, Ergenekon Davasının en çok dikkat çeken isimlerinden Mehmet Ali Çelebi de CHP'den meclise girdi. TESK Genel Başkanı'nın oğlu Barış Palandöken AK Parti Malatya, DİSK Genel Başkanlığından siyaset için istifa eden Kani Beko CHP İzmir Milletvekili olurken, oyuncu Barış Atay HDP'den milletvekili oldu.