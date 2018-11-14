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Ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Beşiktaş'ta, 57 yaşındaki iş insanı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Beşiktaş'ta, 57 yaşındaki iş insanı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:08
Ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Beşiktaş'ta, 57 yaşındaki iş insanı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22:30’da Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayın polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ali Rıza Gültekin’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

Ali Rıza Gültekin Kimdir?

Crispino mağazalarının sahibi olan 57 yaşındaki işadamı Ali Rıza Gültekin, futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.
 

Kaynaklar; (DHA)

Son Güncelleme: 15.11.2018 16:44
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